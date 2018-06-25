Теперь за год пенсионеры будут получать на 12 тысяч рублей больше

25 Июня 2018 года, 13:41

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Повышение пенсионного возраста — одна из главных тем, обсуждаемых сегодня в обществе. Насколько повысятся пенсии в интервью «Известиям» рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По его словам, изменения пенсионной системы - экономическая необходимость, которая обусловлена разными факторами. Главная цель предложений правительства - увеличить размер выплат как нынешним пенсионерам, так и будущим. Ранее Дмитрий Медведев сообщал о намерении правительства поднять пенсионный возраст. Поставлена задача увеличивать пенсии выше инфляции. Люди, которые сегодня достигли пенсионного возраста, получат прибавку к пенсии.

В 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить в среднем одну тысячу рублей. Есть не совсем верные трактовки. Тысяча рублей — прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Однако далеко не всех российских граждан устраивает подобный расклад. На прошлой неделе «Би-порт» сообщал о возможных акциях протеста в Мурманске.

«Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14414 рублей. Прибавка на одну тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсию будет уже 15400 рублей. Это среднее повышение. Если ничего не предпринимать, не изменять параметры пенсионной системы, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета просто нет, поэтому приняли решение, которое давно обсуждалось экспертами, различными профессиональными группами. Это единственный выход», - рассказал Максим Топилин.