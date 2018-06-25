Военные спасли в Баренцевом море байдарочника из Москвы

25 Июня 2018 года, 14:00

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Экипаж базового тральщика «Ельня» спас в Баренцевом море человека. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Корабль «дежурил» в районе учений боевых кораблей, когда обнаружил в двух милях севернее мыса Териберский байдарочника. Мужчину сносило в открытое море. Обессиленного гребца подняли на борт корабля, оказали первую медицинскую помощь, предоставили горячее питание и отдых.

«После завершения задач в море тральщик «Ельня» возвратился в базу – город воинской славы Полярный, где спасённый байдарочник благополучно сошёл на берег», - сообщили в пресс-службе СФ.

Мужчина прибыл в Мурманскую область из Москвы. Он занимался сплавом по реке Воронья, впадающей в Баренцево море.