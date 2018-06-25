«Полярный индекс» представили в Совете Федерации

25 Июня 2018 года, 14:50

МОСКВА/ 25 июня/ БИ-ПОРТ — В Совете Федерации представили «Полярный индекс» – первый в России пилотный рейтинг устойчивого развития российских компаний, работающих в Арктической зоне. Презентация состоялась в рамках заседания Совета по Арктике и Антарктике, на котором обсуждался законопроект о развитии Арктической зоны. Ожидается, что закон будет утверждён в ноябре 2018 года. Хотя эксперты уверены, что его принятие не решит всех арктических проблем.

«Полярный индекс» был представлен координатором программа «ПОРА» Александром Стоцким. Главным параметром рейтинга является устойчивое развитие компаний, то есть гармоничное и сбалансированное развитие компаний и территорий, на которых они располагаются. В данному случае речь идёт об Арктической зоне. Критерии оценки сгруппированы в эти три блока, Тем самым достигается комплексный подход к оценке усилий по развитию Арктики.

«Чем эффективнее экологическая и социальная политика компании как в регионе, так и в корпоративных рамках, тем выше её место в рейтинге. Итоговый интегральный индекс устойчивого развития компании рассчитывался на основе количественного и экспертного индекса. При этом сам рейтинге можно рассматривать как инструмент «добровольной сертификации», - считает Александр Стоцкий.

В пилотный подсчет рейтинга по данным 2014, 2015 и 2016 годов вошли 17 крупнейших компаний, работающих в Арктике. Тройка лидеров выглядит так: 3-е место – Норникель, 2-е – Сибур и 1-е – Лукойл. Более подробно результаты «Полярного индекса» решено заслушать на сентябрьском заседании Экспертного Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

В ходе заседания также была представлена грантовая программа «ПОРА». Проектным офисом уже оказана поддержка 15 организациями и частным лицам, разрабатывающим и реализующим экологические, научные, экономические инициативы в Арктике. Это экологические некоммерческие организации или частные лиц.