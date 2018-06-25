Начальник территориальной ВАИ подписал акт приёма автомобиля, находящегося за пределами региона

25 Июня 2018 года, 15:12

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Начальнику 254-й военной автомобильной инспекции, подозреваемому в превышении служебных полномочий вопреки интересам службы, назначили судебный штраф.

Следствием и судом установлено, что с 1 по 10 сентября 2017 года подсудимый, являясь должностным лицом, знал о том, что автомобиль ВАИ «Фольцваген Каравелла» находится за пределами Мурманской области. Но чтобы создать перед вышестоящим командованием видимость технической готовности всей автомобильной техники возглавляемой им ВАИ, майор 25 августа подписал акт сдачи-приёмки выполненных работ по ее обслуживанию, предусмотренных контрактом. На основании акта 25 сентября Минобороны России перечислило ремонтному предприятию более 280 тысяч рублей, чем был причинен ущерб государству на указанную сумму. Фактически работы в соответствии с заключенным контрактом были выполнены 1 марта этого года.

В ходе следствия по делу подсудимый раскаялся в содеянном. С учётом фактического выполнения оплаченных Минобороны РФ работ постановлением Мурманского гарнизонного военного суда уголовное дело в отношении него прекратили в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30000 рублей.