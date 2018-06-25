Пылезащитным экранам вокруг Мурманского торгового порта дали зелёный свет

25 Июня 2018 года, 15:50

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы рассмотрел проект строительства пылезащитных сооружений на территории Мурманского морского торгового порта. Проект направлен на предотвращение распространения пыли, бразующейся при перегрузке и хранении угля.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По результатам рассмотрения выдано положительное заключение», - говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Проектом предусмотрены строительство пылезащитных ограждений высотой 20 метров на свайном ростверке из монолитного железобетона и перенос кабельных линий, попадающих в зону строительства фундаментов ограждений. Суммарная протяженность линии защитных сооружений составит 1896 метров. Установка пылезащитных экранов будет проходить в три этапа. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет привлечения собственных средств застройщика.