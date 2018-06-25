Boeing 737-700 авиакомпании «Нордавиа» приступил к перевозке пассажиров

25 Июня 2018 года, 15:40

АРХАНГЕЛЬСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» начала эксплуатацию самолета Boeing 737-700, который поступил в воздушный парк авиаперевозчика 15 мая этого года.

Первый рейс самолет выполнил из Архангельска в Москву и обратно, затем перевез пассажиров в Санкт-Петербург, откуда выполнил рейсы в Сыктывкар и Казань.

Самолет вместимостью 142 места будет выполнять полеты на регулярных маршрутах авиакомпании, а также совершать чартерные рейсы.

«Мы уверены, что пассажиры оценят уровень комфорта, а мы – со стороны авиакомпании – приложим все усилия для того, чтобы самолет занял достойное место в парке автокомпании», - сказал генеральный директор авиакомпании «Нордавиа» Анатолий Семенюк.

Напомним, новый борт авиаперевозчик получил еще в середине мая. Тогда самолет по доброй традиции встретили водной аркой. Совсем скоро новый для авиакомпании самолет можно будет застать на рейсах в Мурманск и обратно. «Нордавиа» выполняет рейсы из Мурманска в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Калининград, Сочи, а также Симферополь.