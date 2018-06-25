Транспортники ищут способы снижения цен на топливо

25 Июня 2018 года, 17:50

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - В России в последнее время резко возросли цены на бензин и другие нефтепродукты. К началу июня розничные цены на топливо превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. В связи с этим союз транспортников России обратился к Владимиру Путину с просьбой просчитать последствия роста цен для всех участников рынка.

Так, президент организации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в своём обращении отметил, что транспортники и нефтяники по-разному оценивают происходящее, а также призвал проанализировать ситуацию математически и найти компромисс.

Недавно Российский топливный союз обратился с просьбой обеспечить справедливые цены на оптовом и розничном рынках моторного топлива к Дмитрию Медведеву. Причина тому прежняя - беспрецедентный рост цен на нефтепродукты, а также негативная оценка реакции регуляторов на ситуацию.

Правительство уже приняло решение о снижении цен на бензин и дизтопливо, договорившись с крупнейшими нефтяными компаниями о фиксации цен на уровне 30 мая.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.