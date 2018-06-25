Министр труда и соцзащиты: работодатели поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста

25 Июня 2018 года, 16:16

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Самая популярная тема для дискуссий в настоящее время – повышение пенсионного возраста. На вопрос «Как Минтруд будет воздействовать на работодателей, чтобы не допустить дискриминации при приеме на работу 50–60-летних?» в интервью «Известиям» рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Министру был задан вопрос о возможных рисках трудоустройства для двух групп граждан: люди предпенсионного возраста и молодежь, выпускники вузов. Ведь не просто обеспечить рабочими местами поколение граждан 50-60 лет, чтобы при этом остались рабочие места для молодёжи.

«Это также ответ на вопрос, почему это решение принято сейчас. На рынок труда определенное время будут выходить самые малочисленные поколения — те, кто родился в 1990-е и начале 2000-х годов. Рождения начали активно расти только с середины 2000-х годов. У нас есть люфт — на рынок выходит мало людей, снижается численность населения трудоспособного возраста. Именно сейчас можно предполагать с высокой точностью, что серьезных изменений происходить не будет. Безусловно, за этим нужно очень внимательно наблюдать, серьезно работать инспекциям по труду, если у людей, которые будут несколько дольше работать, возникнут риски», - отметил министр.

Также он отметил, что рынок рабочих мест для молодых людей несколько другой, чем для людей пенсионного или предпенсионного возраста. Они где-то пересекаются, но все-таки молодые люди настроены на другие рабочие места, другие технологии, другие профессии. Здесь не будет серьёзной конкуренции. Есть мнение, что людей будут увольнять. Топилин отвечает, что это может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки.

Министерство ведёт диалог с объединениями работодателей, они тоже ситуацию прекрасно понимают. «Работодатели поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Должна быть солидарная ответственность бизнеса по этому поводу. По данным персонифицированного учета Пенсионного фонда мы видим всех, кто работает, попытаемся выстроить превентивную модель. Если риски возникнут, будем связываться с работодателями», - рассказал министр.