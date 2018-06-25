В конце июня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы

25 Июня 2018 года, 16:34

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание Мурманской областной Думы начнет свою работу 28 июня в большом зале заседаний регионального парламента с 10:00. В ходе заседания обсудят проекты федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Таких, как изменения в законе «Об исчислении времени», об обращении Ярославской областной Думы к Дмитрию Медведеву по вопросу роста цен на бензин и дизельное топливо и другие.

Также на заседании обсудят законы местного значения. Например, проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2017 год», изменения закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области и «О физической культуре и спорте в Мурманской области». Также будут подняты вопросы «О порядке утверждения перечней общедоступной информации о деятельности государственных органов Мурманской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети интернет», об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву об установлении повышающих коэффициентов к средним нормативам объема специализированной медицинской помощи и другие.