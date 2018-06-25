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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Кандалакшский залив «поддался» немецкому экстремалу. Но с оговорками
 
 
 
 
25 Июня 2018 года, 17:15

Кандалакшский залив «поддался» немецкому экстремалу. Но с оговорками


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ — Немец Фальк Тишендорф в рамках своего проекта «Переплывая Россию» совершил в минувшие выходные заплыв по Кандалакшскому заливу от губы Княжая до Лувеньги. Заплыв длился два дня, поскольку в первый день из-за налетевшего шторма его пришлось прервать.

«Немецкие гости с пониманием отнеслись к нашим рекомендациям, и вместе с пловцом ожидали улучшения погоды на судне обеспечения», - рассказал старший госинспектор по маломерным судам инспекторского участка Кандалакши Иван Навагин.

Во второй день заплыв также проходил под присмотром спасателей. Температура воды в заливе не превышала семи градусов. Потому было организовано частое кормление пловца, специальное растирание и массаж экстремала.

Всего для обеспечения безопасности заплыва привлекалось пять человек личного состава от Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области и отряда АСС г.Кандалашка и два маломерных судна.

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