Кандалакшский залив «поддался» немецкому экстремалу. Но с оговорками

25 Июня 2018 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ — Немец Фальк Тишендорф в рамках своего проекта «Переплывая Россию» совершил в минувшие выходные заплыв по Кандалакшскому заливу от губы Княжая до Лувеньги. Заплыв длился два дня, поскольку в первый день из-за налетевшего шторма его пришлось прервать.

«Немецкие гости с пониманием отнеслись к нашим рекомендациям, и вместе с пловцом ожидали улучшения погоды на судне обеспечения», - рассказал старший госинспектор по маломерным судам инспекторского участка Кандалакши Иван Навагин.

Во второй день заплыв также проходил под присмотром спасателей. Температура воды в заливе не превышала семи градусов. Потому было организовано частое кормление пловца, специальное растирание и массаж экстремала.

Всего для обеспечения безопасности заплыва привлекалось пять человек личного состава от Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области и отряда АСС г.Кандалашка и два маломерных судна.