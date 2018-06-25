Центральный сквер Мурманска обзавёлся информационными табличками

25 Июня 2018 года, 18:16

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - Информационные таблички появились в центральном сквере Мурманска. Они дают возможность посетителям ознако-миться с разнообразными ботаническими объектами, представленными как местной флорой, так и растениями, переселенными на Север из других регионов России.

Также с помощью данных табличек можно углубиться в «биографию» сквера, подробно ознакомиться с культурно-историческими объектами и малыми архитектурными формами, находящимися на его территории.

Инициатором установки таких информационных табличек стало Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. По их мнению, такое новшество поможет отдыхающим взглянуть на привычные вещи под новым углом, преобразив тем самым сквер главной площади города.

Более подробно маршруты представлены здесь.