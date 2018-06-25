Мелкие штрафы за нарушении ПДД будут списывать автоматически

25 Июня 2018 года, 18:36

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Судебные приставы готовятся перейти на упрощенную систему работы — штрафы менее трёх тысяч рублей за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства. Банки спишут деньги со счёта должника через два дня после получения уведомления от ФССП. Это следует из поправок к правительственному законопроекту, который готовится ко второму чтению в Госдуме, сообщают «Известия».

Правительственный законопроект оптимизирует порядок взаимодействия банков и ФССП. Сейчас кредитные организации обязаны передавать приставам данные об аресте счетов должника и имеющихся на них суммах, но не установлено, кто должен утверждать формы такого взаимодействия. Кабмин предложил это исправить, закрепив в законе, что за форму бумажных документов отвечает ФССП вместе с Центробанком, а за электронный оборот — еще и Минкомсвязь. Проект был принят в первом чтении в январе 2018 года.

Замглавы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») убеждён, что поправки будут поддержаны — они повышают эффективность работы ФССП и снижают вероятность взяток.

«Сейчас мелкие штрафы составляют более трети общего числа документов, с которыми работают приставы. Новый алгоритм избавит их от необходимости тратить кучу времени на заполнение огромного количества документов. Кроме сокращения времени, сил и затрат на бумагу, нововведения исключают возможность коррупционных нарушений, так как минимизируют человеческий фактор — там, где в нем на самом деле нет никакой необходимости», — пояснил депутат «Известиям».

В ФССП отмечают, что переход на упрощенный электронный механизм оптимизирует работу приставов и существенно упростит процедуру принудительного исполнения. Судебные приставы ежегодно возбуждают более 30 млн производств по штрафам менее 3 тыс. рублей за нарушение ПДД, при этом процесс исполнения документов в этой категории достаточно длительный, сообщили «Известиям» в службе.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в июле. При этом правительство предусмотрело отложенный срок вступления изменений в силу (180 дней), так как после утверждения новых требований банкам придется доработать программное обеспечение.