Объем программы по субсидированию авиаперевозок увеличат на 20%

25 Июня 2018 года, 18:50

РОССИЯ/ 25 июня/ БИ-ПОРТ – Объем программы по субсидированию авиаперевозок могут увеличить на 700 млн рублей.

На программу по субсидированию авиаперевозок в Симферополь, Калининград, а также на Дальний Восток в текущем году из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей. Однако уже весной возник дефицит льготных билетов. Для решения этого вопроса и предотвращения роста цен из-за подорожания горюче-смазочных материалов, рассматривается ряд механизмов, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих на недавнем совещании у президента.

Так, общий объем программы субсидирования предлагается поднять почти на 20%, пишут «Известия».

«Вместе с министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым подготовили предложения по увеличению объемов финансирования программы в целом, предложено увеличить объем программы на 700 млн рублей до конца этого года», — пояснил глава Минтранса.

Ранее программы субсидирования авиаперевозок в Симферополь, Калининград и ДФО действовали отдельно друг от друга, однако в марте правительство разрешило перераспределять средства между направлениями. В начале лета правила уточнили, разрешив перенаправлять деньги не с 1 сентября, а уже с 1 июня 2018 года. Таким образом, перераспределение поможет решить проблему с авиабилетами дальневосточного направления.

Льготные билеты, которые субсидируются государством, могут приобрести российские граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины — старше 60, а также инвалиды и сопровождающие их лица.

Фото: М. Паламарчук