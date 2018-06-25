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Мурманских победителей петербургского фестиваля «Старкон» поздравил глава города
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » До +23 градусов ожидается в Мурманской области
 
 
 
 
26 Июня 2018 года, 08:25

До +23 градусов ожидается в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - 26-27 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-восточной периферии циклона, смещающегося с района Исландии на остров Шпицберген. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Температура воздуха  +18+23 градусов.

На крайнем юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный 15 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +16 градусов, ветер юго-восточный 6-9 м/с.

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