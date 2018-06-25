До +23 градусов ожидается в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - 26-27 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-восточной периферии циклона, смещающегося с района Исландии на остров Шпицберген. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Температура воздуха +18+23 градусов.
На крайнем юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный 15 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +16 градусов, ветер юго-восточный 6-9 м/с.