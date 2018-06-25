Четыре тонны макулатуры собрали мурманчане в июне

26 Июня 2018 года, 09:31

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — За минувшие выходные в рамках акции по сбору макулатуры в Мурманске собрали четыре тонны бумаги и картона. Всего в акции приняли участие более 100 человек. Об этом «Би-порту» сообщили в общественной организации «Природа и молодёжь».

Собранное сырье 26 июня будет вывезено и передано компании ООО «Экология города». Дальнейшая судьба макулатуры решится на мусороперерабатывающих комплексах Санкт-Петербурга: там из ненужных бумаг и картона сделают упаковочную бумагу, картонную тару и листы из вторичной целлюлозы. Всего за полгода работы на переработку отправлено 12 тонн макулатуры.