Четыре проекта мурманчан стали победителями конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания» Фонда «СУЭК – Регионам»

26 Июня 2018 года, 09:40

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Подведены результаты конкурсного отбора проектов в рамках восьмого ежегодного конкурса «Комфортная среда обитания» Фонда «СУЭК – Регионам». В числе победителей – четыре представителя Мурманска.

Благодаря поддержке Фонда «СУЭК – Регионам», Мурманский арктический государственный университет получит поддержку для реализации проекта «Заполярный город-сад». Детский сад № 26 приступит к организации «Экологической тропы в детском саду». Будет оказана помощь Мурманской школе беговела, велосипеда и роликов «Северный ветерок» на проведение Чемпионата Мурманской области по беговелоспорту. Также будут выделены средства на проведение соревнований по функциональному многоборью (кроссфиту). На реализацию этих проектов будет выделено 515 тысяч рублей.

Напомним, что конкурс «Комфортная среда обитания» проводится с 2011 года в регионах, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК»). С 2016 года при содействии ПАО «Мурманский морской торговый порт» получить финансовую поддержку для реализации своих социальных инициатив могут и жители города Мурманска. Ежегодно растет число участников конкурса и победителей. Если в 2016 году была поддержана одна инициатива, то уже в 2017-м – три, а в 2018-м – четыре.

Цель конкурса «Комфортная среда обитания – 2018» – максимально широкое вовлечение граждан в формирование благоприятной среды и комфортных условий проживания в регионах. В конкурсном отборе принимают участие общественные организации, инициативные группы граждан, учреждения социальной сферы, а также мурманчане, предложившие интересные проекты, соответствующие целям и задачам конкурса.

В ближайшее время организаторы конкурса свяжутся с победителями и вышлют им необходимые документы для оформления договора пожертвования или соглашения о гранте.