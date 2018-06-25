Первая смена юных северян вернулась с летнего отдыха

26 Июня 2018 года, 09:55

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Школьники Мурманской области вернулись с первой смены санитарно-оздоровительного лагеря «Отдых дружных», расположенном недалеко от города Геленджик, в посёлке Кабардинка Краснодарского края.

Ребята провели на южном курорте 21 день, в течение которых они купались в море, загорали на пляже и участвовали в приготовленной им развлекательной программе.

Накануне юные северяне вернулись в родное Заполярье радостные, загорелые и полные впечатлений от поездки. Журналистам дети рассказали, что больше всего им понравились море и пляж. Отметили, что первые 4 минуты купания в воде, разрешённые им сопровождающими, стали незабываемыми. Также ребята добавили, что обзавелись новыми знакомствами во время отдыха. Юные туристы остались довольны поездкой и не против вернуться в лагерь вновь.

Сопровождающие отдыхающих отметили, что юным северянам необходимо выезжать в отпуск, это укрепляет организм и помогает школьникам набраться сил перед новым учебным годом.

В этом году лагеря южных курортов посетят более 22 тысяч детей Мурманской области. Также впервые юные северяне побывают в местах отдыха Ленинградской области.