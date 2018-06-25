Координатора мурманского штаба Навального оштрафовали на 150 тысяч рублей

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Координатора штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд.
«Октябрьский районный суд назначил мне штраф 150 тыс. рублей за мирную акцию», - написала Виолетта Грудина в Твиттере.
Грудиной вменяют организацию несогласованной акции, которая прошла в мае текущего года.
Ранее «Би-порт» сообщал, что местному штабу Алексея Навального согласовали проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая пройдёт 1 июля.