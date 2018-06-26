Главный бухгалтер муниципального учреждения попалась на мошенничестве

26 Июня 2018 года, 10:56

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — Главного бухгалтера одного из муниципальных казенных учреждений Кольского района подозревают в мошенничестве. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Как было установлено, женщина внесла ложные сведения в табели учёта рабочего времени, чем завысила количество своих явок на работу в период нахождения ее на больничном.

«Таким образом, она похитила бюджетные денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению», - сообщила собеседник агентства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.