Семейный тариф «На всех» от Ростелекома стал самым востребованным

26 Июня 2018 года, 12:09

Популярность тарифного плана «На всех» на услуги мобильной связи «Ростелекома» за полгода выросла в 3 раза. Более 70% абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, подключают к нему максимально возможное количество SIM-карт, то есть одновременно всех членов семьи.

«На всех» – это удобное семейное предложение, которое дает возможность за одну абонентскую плату подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного интернета. Например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. И всем всего хватит, потому что на всех будет доступно более 10 часов разговоров и до 20 Гб мобильного интернета каждый месяц (в зависимости от выбранного «размера» пакета – L, XL).

Все звонки внутри одной семьи, а также звонки на любые городские и мобильные телефоны «Ростелекома» являются бесплатными и безлимитными. Они не расходуют пакет минут.

Если большинство членов семьи «интернетозависимы», то можно обменять минуты на гигабайты мобильного интернета. В случае, когда не все минуты или гигабайты из пакета будут использованы в текущем месяце, они автоматически будут перенесены на следующий месяц. И, наоборот, если не хватит минут – можно на выгодных условиях докупить пакеты.

Нужно только определить в семье главного по тарифу, который будет контролировать единый лицевой счет, оплачивать абонентскую плату, менять минуты на гигабайты или подключать дополнительные услуги. Кстати, по условиям тарифа «На всех» самые популярные социальные сети и мессенджеры доступны безлимитно и не расходуют пакет интернет-трафика.

«На всех» – отличный вариант для путешествий всей семьей по России, что особенно актуально именно летом, когда дети на каникулах, а родители уходят в отпуска. За пределами домашнего региона все входящие бесплатны, а на исходящие действует единый низкий тариф на звонки абонентам в любом регионе (до 2 рублей/минута), а основной пакет мобильного интернета доступен на всей территории России без доплаты.

Если семья пользуется «Интерактивным ТВ» от «Ростелекома» дома, то смартфон или планшет могут стать дополнительным переносным «телевизором», на котором будут доступны те же домашние пакеты телеканалов, а также фильмы и сериалы, заказанные в «Видеопрокате». Сделать это поможет бесплатный сервис «Мультискрин». Важно подчеркнуть, что при использовании видеопортала и мобильных приложений Wink или «Интерактивное ТВ» мобильный интернет-трафик не расходует пакет гигабайтов, предоставляется безлимитно и бесплатно.

Наконец, даже если сегодня семья использует SIM-карты разных мобильных операторов, можно воспользоваться бесплатной услугой переноса номера (MNP) и перейти на обслуживание в «Ростелеком», начав пользоваться всеми перечисленными преимуществами семейного тарифа «На всех».

Подробнее об услугах мобильной связи «Ростелекома», регионах оказания услуги, полных условиях тарифного плана «На всех» можно узнать на сайте www.rt.ru в разделе «Мобильная связь», в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-1000-800.