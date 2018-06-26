Прокуратура Ковдора проводит мероприятия по возращению государству незаконно присвоенных земель

26 Июня 2018 года, 12:22

КОВДОР/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В ходе проверки прокуратурой Ковдорского района соблюдения земельного законодательства было выявлено злоупотребление должностными полномочиями в действиях исполняющего обязанности заместителя начальника МКУ управления Енского сельского поселения.

Таким образом, прокуратура Кодорского района выяснила, что мужчина, нарушив законодательство, выдал гражданину выписку, содержащую не соответствующую действительности информацию о наличии в пользовании гражданина земельного участка общей площадью 700 квадратных метров с кадастровой стоимостью свыше 160 тысяч рублей. В результате чего государству был причинён ущерб на указанную сумму.

Для возмещения ущерба государству прокурором Ковдорского района в интересах муниципального образования Ковдорский район направлено в суд 8 исковых заявлений об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков общей площадью 8,7 тысяч квадратных метров и кадастровой стоимостью свыше 1,8 миллиона рублей, один из которых рассмотрен и удовлетворен, остальные находятся на рассмотрении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ковдорский районный суд постановил должностному лицу выплатить штраф в размере 280 тысяч рублей.