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Главная » НОВОСТИ » Мурманский хлеб вновь проверили на качество
 
 
 
 
26 Июня 2018 года, 12:57

Мурманский хлеб вновь проверили на качество


РОССИЯ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – Роскачество провело очередное исследование нарезных батонов.

Хлебную продукцию проверили по 48 показателям качества и безопасности. В исследование снова попали и мурманские хлебозаводы АО «Виктория» и «Хлебопек».

Так, батон АО «Виктория» оказался в категории качественных товаров. Среди его достоинств отметили хороший мякиш, достаточное количество жира, хорошие органолептические показатели, а также полное отсутствие консервантов. Однако у батона обнаружили сорт муки, который был ниже заявленного на маркировке. Также было зафиксировано превышение требований по содержанию микроорганизмов.

В категории товаров с нарушениями оказался батон хлебозавода «Хлебопек». В продукции предприятия выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Так, производитель использовал более низкий сорт муки, чем заявлено на маркировке. К тому же в батоне выявлено малое количество жира.

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