В Мурманском художественном музее запустили новые часы

26 Июня 2018 года, 13:36

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие часов на здании Художественного музея. Часы на здании музея располагаются ещё с момента его строительства, которое происходило в 1927 году. Приходилось часто производить настройку механизма введу постоянных остановок.

В том году было принято решение приобрести новые часы. Руководство музея провело тендер на изготовление нового механизма, который выиграл Казанский часовой завод. Теперь новые часы смогут работать при температурах от -50° до +40° и при высокой влажности, что важно для нашего города.

«Мы очень довольны их работой, они раньше положенного срока поставили часы, прислали двух шеф-монтажников, которые с помощью компьютера запрограммировали механизм и отладили его работу», - отметил ведущий инженер музея Владимир Миняев.