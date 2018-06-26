В Мурмашах завершились соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками

26 Июня 2018 года, 15:09

МУРМАШИ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - На кинодромах мурмашинских исправительных колоний №16 и 18 завершился региональный этап соревнований специалистов-кинологов со служебными собаками первенства УФСИН.

Ранее сообщалось, что 15 кинологов и их четвероногие воспитанники из всех исправительных учреждений, следственных изоляторов региона, а также отдела по конвоированию УФСИН поборются за звание лучших.

В течение четырех дней сотрудники кинологической службы УИС региона демонстрировали выучку и подготовку своих питомцев, последовательно проходя целый ряд испытаний.

Наиболее трудным оказался заключительный день соревнований, когда участникам нужно было преодолевать в дождь полосу препятствий с собаками на время.

Заключительным этапом состязаний стало задержание условного «преступника», когда собака должна была не только задержать нарушителя, но и бдительно охранять своего наставника при досмотре и сопровождении, чтобы незамедлительно атаковать задержанного при попытках нападения или побега.

По итогам марафона первое место завоевал старший инструктор-кинолог апатитского СИЗО-2 Дмитрий Васильев с немецкой овчаркой Платон. На втором месте старший инспектор кинологической группы отдела по конвоированию УФСИН Михаил Заякин с бельгийской овчаркой Логан, на третьем - старший инструктор-кинолог мурмашинской ИК-18 Андрей Астратов с немецкой овчаркой Боня.

По нарко-разыскному профилю сильнейшими стали инструктор-кинолог мурманской ИК-17 Антон Алфёров с бельгийской овчаркой Акура. На последующих призовых местах - старший инструктор кинологической группы мурмашинской ИК-16 Анатолий Калугин с немецкой овчаркой Эния и инструктор-кинолог ревдинской ИК-23 Иван Порохин с бельгийской овчаркой Форд.

Победители были награждены кубками, дипломами, медалями и призами, а их питомцы - пакетами с кормом. Лучшие участники состязаний будут представлять Мурманскую область на первенстве ФСИН России, которое состоится в Нижнем Новгороде в сентябре.