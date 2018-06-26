Александр Беглов снова назначен полпредом президента в СЗФО

26 Июня 2018 года, 15:15

РОССИЯ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — В послеобеденное время у президента России Владимира Путина оказалось очень много работы. Один за другим он подписал несколько указов, касающихся судьбы своих полномочных представителей в федеральных округах. Приступивший в мае к исполнению обязанностей глава государства скорректировал состав своих «глаз и ушей», которые были назначены ещё в его предыдущий президентский срок.

Так, от занимаемых должностей были освобождены полпреды в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах — Игорь Холманских и Олег Беловерцев соответственно. Ещё шесть документов гласили о назначениях новых и, как выяснилось, не очень, лиц на эти ответственные посты. Одним из новых-старых назначенцев оказался Александр Беглов — ему поручено «присматривать» за Северо-западным федеральным округом. Ровно полгода назад — в декабре 2017 года — Беглов также был назначен полпредом по СЗФО.

Фото: пресс-служба Кремля