В суде рассмотрят дело о банкротстве Мурманского морского пароходства

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — В Арбитражный суд Мурманской области поступило дело о банкротстве Мурманского морского пароходства. Соответствующий иск подала «Балтийская топливная компания», материалы в суде зарегистрированы от 14 июня.
Петербургская компания требует с пароходства 17,6 млн рублей. Это плата за поставленное ранее топливо.
Первое заседание состоялось 21 июня, однако истец предоставил копию одного из документов вместо оригинала, поэтому заявление было оставлено без рассмотрения. Как следует из карточки дела, 25 июня «Балтийская топливная компания» донесла необходимые документы.