В суде рассмотрят дело о банкротстве Мурманского морского пароходства

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Татьяна Вешнякова: «Наш театр сегодня живет настоящим и с интересом смотрит в будущее» О проблемах и путях их решения, мечтах и планах, а также творческой деятельности театра мы беседуем с его директором Татьяной Ивановной Вешняковой

Ольга Вовк: «Главная задача - сделать библиотеку современной площадкой для чтения, творчества, интеллектуального и культурного досуга северян» Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова: «Если вы не знаете, как отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования, обращайтесь в СОГАЗ-Мед» Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Мурад Абакаров: «Восприятие Tele2 радикально изменилось, мы теперь один из лучших операторов для мобильного интернета» Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров