Памятник Николаю Чудотворцу будет открыт в конце июля

26 Июня 2018 года, 16:17

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске состоялось выездное совещание, посвященное установке памятника Николаю Чудотворцу. Спонсорскую помощь на создание памятника покровителю мореходов, оказало рыбацкое сообщество.

Инициативу поддержал и Фонд реализации общественно-значимых социальных проектов «Мурманску-100», куда мурманчане направляют благотворительные пожертвования и целевые взносы. Фонд взял на себя расходы по установке памятника. Ни один рубль из городского бюджета не был потрачен.

«Конечно, мы благодарны и спонсорам, и проектировщикам, и строителям. Что не менее важно, жители города-героя отнеслись к этому проекту с большим пониманием и любовью, — рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Памятник органично вписался в архитектуру города-порта».

Напомним, установка бронзового монумента высотой в 6,5 метра на пешеходной лестнице в районе дома №20 по улице Воровского началась 6 июня. Ранее — 11 марта там был заложен камень. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории вокруг памятника, установке освещения и видеонаблюдения.

Торжественное открытие памятника запланировано на 28 июля.

АГМ