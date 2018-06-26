Разыскивается несовершеннолетний мурманчанин

26 Июня 2018 года, 16:30

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетнего мурманчанина Киреева Данила Эдуардовича, 20.11.2000 года рождения.

2 июня 2018 года он ушёл из Мурманского центра социальной помощи семье и детям, расположенного по улице Старостина. До настоящего времени местонахождение подростка не известно.

Был одет: белая кепка, черная толстовка, брюки спортивные серого цвета, кроссовки черного цвета на белой подошве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Киреева Данила, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-911-307-94-31, 8-815-2-40-76-13, 8-815-2-40-76-10, 02.