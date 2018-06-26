В Хельсинки появится 100-тысячный юбилейный иностранный житель

26 Июня 2018 года, 17:13

ХЕЛЬСИНКИ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В этом году в Хельсинки перешагнут границу в 100 тысяч жителей, чей родной язык не является финским или шведским.

Известно, что на данный момент 15,3% населения Хельсинки составляют люди иностранного происхождения, а в столичном регионе таких жителей уже почти 200 000. Из них наиболее крупные иноязычные группы составляют русские, эстонцы и сомалийцы.

Отмечается, что в регионе также становится все больше людей, говорящих на арабском, фарси и вьетнамском языках. В будущем количество иноязычных среди столичного населения обещает вырасти еще сильнее. Это влияет на структуру муниципальных услуг, которые предлагает город Хельсинки.

За последние полгода муниципалитет города уже ввел ряд мер, рассчитанных на то, что вырастет количество иностранных детей и подростков в детских садах, школах и учебных заведениях второй ступени, а год назад он же создал информационный портал на тему иммиграции, который называется International House. Это делается с целью собрать все услуги, поддерживающие адаптационный процесс, в единое целое.

Власти города отмечают, что на данный момент ими проводится работа над созданием единой системы с налоговой службой и разными деятелями, предоставляющими онлайн-консультации.

Безусловно растущее количество иноязычных также влияет на обучение, которое проводят для муниципальных работников. В связи с этим городские власти размышляют над тем, может ли английский стать в Хельсинки третьим официальным языком.