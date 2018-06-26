Подсчитана реальная стоимость бензина без учёта налогов

26 Июня 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В связи с повышением цен на бензин и дизтопливо в стране кроме недовольных автолюбителей нашлись и те, кто желает разобраться в причинах происходящего.

Ранее мы уже писали о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал три основных фактора рост цен на топливо в стране. Но есть и ряд факторов, которые противоречат доводам властей, объясняющим повышение цен.

Большинство ссылается на повышение цен на нефть и издержек на её перера-ботку, но при этом, когда она стоила по 120$ за баррель, бензин продавали по 31 рублю за литр. В тоже время, когда нефть была по 37$ за баррель, снижения стоимости топлива не произошло.

Таким образом, если взять среднюю стоимость АИ-92 по Москве - 41,9 рублей за литр и вычесть из неё ряд показателей, влияющих на стоимость, получится цена в 12,93 рублей.

Такая низкая цена была достигнута благодаря вычету из предлагаемой стоимости ряда показателей: налога на добычу полезных ископаемых (30,59%), косвенного налога на товары, пользующиеся спросом (20,28%), НДС (18,27%), себестоимость добычи нефти (6,85%), прибыли продавцов в розничном и оптовом секторе (7,35%), переработку, транспортировку и хранение (9,61%), затрат на содержание самих АЗС (7,05%).

Результат удивляет не в положительную сторону. К сожалению, государственная казна пополняется, а налоговая нагрузка и акцизы только увеличиваются.