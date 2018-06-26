В Мурманске полным ходом идёт цветочная кампания

26 Июня 2018 года, 18:00

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске полным ходом идет летняя цветочная кампания. Ежегодно в парках и скверах областного центра высаживается около 300 тысяч цветов.

«Мы стараемся регулярно удивлять мурманчан новыми красочными композициями, - отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – В частности, в этом году главная клумба на площади Пять Углов полностью сменила оформление. Жители Мурманска с удовольствием фотографируются на фоне ярких бабочек».

Для украшения города используются морозоустойчивые растения: календула, львиный зев, маргаритка, петуния ампельная, бархатцы. Все они хорошо переносят переменчивую мурманскую погоду.

АГМ