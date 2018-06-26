«Ямал Кречет» доставит первую партию щебня из Мурманска в Сабетту

27 Июня 2018 года, 09:21

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - На причале № 15 «Мурманского морского торгового порта» завершилась погрузка 19 тысяч тонн строительного щебня на теплоход «Ямал Кречет». После этого судно отправилось с грузом в порт Сабетта для строящейся инфраструктуры нефтегазовых проектов.

Напомним, что на протяжении последних лет в порту Сабетта на Ямале продолжается строительство гидротехнических сооружений. Главной задачей для арктического порта является отгрузка сжиженного природного газа с Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.

Стоит отметить, что это первая в летнюю навигацию партия строительного щебня, которая направлена через «Мурманский морской торговый порт» в Арктику. Обработка подобных грузов происходит на причале, ориентированном на грузы арктического направления.

В связи с развитием крупных инвестиционных проектов в Арктике, «Мурманский морской торговый порт» определяет данное направление как одно из самых перспективных и ожидает дальнейшего роста грузооборота.

В настоящее время на Ямале реализуют интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проект предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м. В рамках реализации Проекта создается транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта.