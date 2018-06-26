Более 20 призывников отправились нести службу на Северный флот

27 Июня 2018 года, 09:52

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ — В Мурманске состоялась торжественная отправка призывников для прохождения службы на Северном флоте. У мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время» 23 призывникам пришли сказать напутственные слова представители администрации города, председатель военной призывной комиссии, военного комиссариата, ветераны вооружённых сил военно-морского флота, юнармейцы, а также родные и близкие.

Сегодня на призывную комиссию приходят только подготовленные ребята, которые стремятся пойти на военную службу. Основной задачей является отбор самых достойных ребят из всех желающих пойти в армию и отправить их на службу на Северном флоте.

«Надеюсь, что наши ребята, которые сегодня будут отправлены на службу, успешно выполнят поставленные им задачи и через год вернутся к своим семьям», - отметил военный комиссар Мурманской области, капитан первого ранга Виктор Соловей.

Представители администрации города пожелали призывникам как можно быстрее сдать зачёты, занять управление боевым постом, вжиться в коллектив и начать достойно служить на славу нашего отечества.