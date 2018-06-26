«Обновленный «Виртуальный ЦОД»: готовая IT-инфраструктура для задач любого масштаба

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В МАГУ продолжается приемная кампания очной формы обучения В МАГУ продолжается приемная кампания очной формы обучения
Приемная кампания в апатитском филиале МАГУ Приемная кампания в апатитском филиале МАГУ
Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже Приёмная кампания в Мурманском педагогическом колледже
Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума» Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

Ребята из Мончегорска благоустраивают воинские захоронения
 
 
 
 

Курсы валют 27.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,2732
-0,2107
1 USD
Доллар США
62,7908
-0,1589
1 EUR
Евро
73,4087
0,0975
10 NOK
Норвежских крон
77,3848
-0,2609
10 SEK
Шведских крон
70,9797
0,1096
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

14°
8.7 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Вешнякова
Татьяна Вешнякова:

О проблемах и путях их решения, мечтах и планах, а также творческой деятельности театра мы беседуем с его директором Татьяной Ивановной Вешняковой

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

В Кировске уровень безработицы понизился до 2,7%
27 Июня 2018, 10:39
В Кировске уровень безработицы понизился до 2,7%
Спасатели извлекли тело мужчины из Семёновского озера
27 Июня 2018, 10:03
Спасатели извлекли тело мужчины из Семёновского озера
Разыскивается несовершеннолетний мурманчанин
26 Июня 2018, 16:30
Разыскивается несовершеннолетний мурманчанин
В суде рассмотрят дело о банкротстве Мурманского морского пароходства
26 Июня 2018, 15:55
В суде рассмотрят дело о банкротстве Мурманского морского пароходства
 
 
 
 

Самое читаемое

Подсчитана реальная стоимость бензина без учёта налогов
26 Июня 2018, 17:00
В суде рассмотрят дело о банкротстве Мурманского морского пароходства
26 Июня 2018, 15:55
Мурманский хлеб вновь проверили на качество
26 Июня 2018, 12:57
Вице-адмирал Александр Моисеев назначен новым командующим Черноморским флотом
26 Июня 2018, 11:41
Грузовикам запретят ездить в жару по трассам из Санкт-Петербурга
26 Июня 2018, 13:50
В Мурманске полным ходом идёт цветочная кампания
26 Июня 2018, 18:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » «Обновленный «Виртуальный ЦОД»: готовая IT-инфраструктура для задач любого масштаба
 
 
 
 
27 Июня 2018 года, 10:20

«Обновленный «Виртуальный ЦОД»: готовая IT-инфраструктура для задач любого масштаба


«МегаФон» расширяет функциональность услуги «Виртуальный ЦОД» (виртуальный центр обработки данных). Помимо аренды вычислительных ресурсов и хранилища данных, обновленная версия решения предусматривает дополнительные возможности для корпоративных клиентов, в том числе, резервное копирование, защиту от киберугроз и поддержку IT-специалистов «под ключ».

Архитектура услуги «Виртуальный ЦОД» рассчитана на крупный бизнес: сетевых ритейлеров, страховые компании, финансовые организации, а также клиентов, которым критична постоянная доступность инфраструктуры.

«МегаФон» предлагает гибкий подход к организации инфраструктуры в облаке. Например, теперь клиенту доступно резервное копирование данных в удобном формате в зависимости от потребностей – раз в день, раз в месяц или в режиме реального времени для обеспечения непрерывности бизнеса.

Понимая важность сохранности данных, оператор сделал особый акцент на информационную безопасность – «МегаФон» предоставляет защиту облачной инфраструктуры клиента в соответствии с требованиями закона[1] как для коммерческих, так и для государственных организаций. В числе партнеров «МегаФона» – вендоры оборудования и ПО, зарекомендовавшие себя на рынке, такие как HP, Cisco, Vmware, EMC, Fortinet и другие. Это позволяет гарантировать высокий уровень отказо- и катастрофоустойчивости.

В рамках обновленного решения «МегаФон» предоставляет возможности как для решения базовых, так и нестандартных задач. Клиенты могут воспользоваться подпиской на ПО Microsoft (SQL, Exchange, Skype for business), а также на ПО от Citrix, Veritas. Для работы высоконагруженных проектов без задержек оператор предусмотрел доступ к ультрабыстрым хранилищам.

Для тех, у кого нет временных или человеческих ресурсов на обслуживание инфраструктуры, «МегаФон» предлагает комплексную поддержку собственных IT-специалистов. Администрирование, настройка и обновление программного обеспечения, управление сетевыми устройствами, обслуживание систем управления базами данных – стабильность этих процессов обеспечат высококвалифицированные профессионалы. Клиенту не нужно задумываться и о решении административно-организационных вопросов, таких как найм персонала, проведение закупочных процедур - «МегаФон» также берет их на себя.

«Отказавшись от физических серверов в пользу облака «МегаФона», клиенты уже оптимизируют развитие инфраструктуры с помощью надежного облачного решения - «Виртуальный ЦОД». Это удобно - перевод вычислительных мощностей в виртуальную инфраструктуру позволяет избежать лишних затрат и обеспечивает до 99,97% доступности данных. Мы последовательно расширяем возможности услуги и теперь обеспечиваем поддержку любых требований - от защиты данных в облаке до комплексного обслуживания со стороны экспертов компании по модели «единой точки входа». Клиенты могут предоставить решение всех вопросов, связанных с организацией сложных технических процессов, нам и сосредоточиться на развитии бизнеса, – комментирует Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона». – Мы видим перспективу присутствия на рынке облачных решений и ставим перед собой довольно амбициозную цель – в ближайшие три года занять 5% рынка».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»