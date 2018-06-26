«Обновленный «Виртуальный ЦОД»: готовая IT-инфраструктура для задач любого масштаба

27 Июня 2018 года, 10:20

«МегаФон» расширяет функциональность услуги «Виртуальный ЦОД» (виртуальный центр обработки данных). Помимо аренды вычислительных ресурсов и хранилища данных, обновленная версия решения предусматривает дополнительные возможности для корпоративных клиентов, в том числе, резервное копирование, защиту от киберугроз и поддержку IT-специалистов «под ключ».

Архитектура услуги «Виртуальный ЦОД» рассчитана на крупный бизнес: сетевых ритейлеров, страховые компании, финансовые организации, а также клиентов, которым критична постоянная доступность инфраструктуры.

«МегаФон» предлагает гибкий подход к организации инфраструктуры в облаке. Например, теперь клиенту доступно резервное копирование данных в удобном формате в зависимости от потребностей – раз в день, раз в месяц или в режиме реального времени для обеспечения непрерывности бизнеса.

Понимая важность сохранности данных, оператор сделал особый акцент на информационную безопасность – «МегаФон» предоставляет защиту облачной инфраструктуры клиента в соответствии с требованиями закона[1] как для коммерческих, так и для государственных организаций. В числе партнеров «МегаФона» – вендоры оборудования и ПО, зарекомендовавшие себя на рынке, такие как HP, Cisco, Vmware, EMC, Fortinet и другие. Это позволяет гарантировать высокий уровень отказо- и катастрофоустойчивости.

В рамках обновленного решения «МегаФон» предоставляет возможности как для решения базовых, так и нестандартных задач. Клиенты могут воспользоваться подпиской на ПО Microsoft (SQL, Exchange, Skype for business), а также на ПО от Citrix, Veritas. Для работы высоконагруженных проектов без задержек оператор предусмотрел доступ к ультрабыстрым хранилищам.

Для тех, у кого нет временных или человеческих ресурсов на обслуживание инфраструктуры, «МегаФон» предлагает комплексную поддержку собственных IT-специалистов. Администрирование, настройка и обновление программного обеспечения, управление сетевыми устройствами, обслуживание систем управления базами данных – стабильность этих процессов обеспечат высококвалифицированные профессионалы. Клиенту не нужно задумываться и о решении административно-организационных вопросов, таких как найм персонала, проведение закупочных процедур - «МегаФон» также берет их на себя.

«Отказавшись от физических серверов в пользу облака «МегаФона», клиенты уже оптимизируют развитие инфраструктуры с помощью надежного облачного решения - «Виртуальный ЦОД». Это удобно - перевод вычислительных мощностей в виртуальную инфраструктуру позволяет избежать лишних затрат и обеспечивает до 99,97% доступности данных. Мы последовательно расширяем возможности услуги и теперь обеспечиваем поддержку любых требований - от защиты данных в облаке до комплексного обслуживания со стороны экспертов компании по модели «единой точки входа». Клиенты могут предоставить решение всех вопросов, связанных с организацией сложных технических процессов, нам и сосредоточиться на развитии бизнеса, – комментирует Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона». – Мы видим перспективу присутствия на рынке облачных решений и ставим перед собой довольно амбициозную цель – в ближайшие три года занять 5% рынка».