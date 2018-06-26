В Кировске уровень безработицы понизился до 2,7%

27 Июня 2018 года, 10:39

КИРОВСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - В Кировске зафиксировали снижение уровня безработицы. Так, на конец 2015 года этот показатель составлял 4,5%, а на данный момент - 2,7%. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Свинин в своём ежегодном выступлении перед депутатами Совета депутатов.

Таким образом, численность безработных на 1 января 2018 года составила 455 человек, что на 23% ниже, чем в 2016 году.

Всего в Кировске проживает 28,7 тысяч человек, из них 16,3 тысячи человек заняты в экономике города. При этом в малом бизнесе заняты 2,6 тыс. человек, без учета численности занятых жителей города Апатиты, что по экспертным оценкам чуть более 1 тыс. человек.