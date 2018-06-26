В Норвегии проходят испытания пассажирского электросамолета

27 Июня 2018 года, 10:50

НОРВЕГИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Власти Норвегии приняли программу постепенно перехода на электрическую пассажирскую авиацию.

Как сообщает словенская авиастроительная компании Pipistrel, которая проводит испытания электросамолета «Alpha Electro», власти Норвегии к 2040 году планируют полностью перевести местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических самолётов.

Словенский самолет оснащен электромотором с тянущим воздушным винтом мощностью 50 киловатт и аккумуляторной батареей емкостью 21 киловатт-час. В настоящий момент самолет может находиться в воздухе не больше часа.

Новая программа стала частью действующего проекта по сокращению выбросов углекислого газа норвежскими предприятиями и компаниями. Данный проект предполагает сокращение выбросов углекислого газа по всей стране на 40% к 2030 году. Стоит отметить, что в рамках программы власти страны добились увеличения продаж электромобилей. Так, Норвегия стала одним из крупнейших в мире рынков электромобилей компании Tesla.

Сейчас норвежские власти рассматривают возможность введения с 2025 года полного запрета на продажу автомобилей с бензиновыми двигателями.

Напомним, на прошлой неделе в Мурманск прибыли участники первого автоэлектропробега. В мероприятии участвовали десять обладателей транспортных средств на электрической тяге из России, Беларуси и Норвегии. Одновременно с автоэлектропробегом в Мурманск прибыли автомобили из Германии. Особенностью этого пробега является то, что в нем участвуют автомобили, которые уже можно отнести к категории «ретро».