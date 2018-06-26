Северяне имеют самый большой объём кредитных займов

27 Июня 2018 года, 12:15

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - По данным РЭУ имени Г.В. Плеханова, на одного россиянина в среднем приходится 87 тысяч рублей кредита. Год назад этот показатель составлял 75 тысяч рублей.

Наибольший уровень закредитованности зафиксирован у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, который составляет 217 тысяч рублей на человека. Наименьший показатель у жителей Крыма, Севастополя и Чечни, где в среднем один человек имеет долгов на сумму от 10 до 18 тысяч рублей. Для сравнения, на одного москвича приходится 115 тысяч рублей кредитов, что меньше, чем на одного жителя Подмосковья - 132 тысяч рублей.

Объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей, прибавив за последний год 1,8 трлн рублей. При этом просроченная задолженность снизилась с 900 до 819 млрд рублей. Средняя сумма кредита на одного россиянина за год увеличилась на 12 тыс. рублей и составила 87 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Объем займов вырос, так как обслуживать кредиты стало проще в силу снижения процентных ставок вслед за ключевой ставкой Центробанка. Так, исходя из данных статистики, с 2016 по 2017 год процент средней ставки по кредиты снизился на 2,56%.