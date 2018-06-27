Владислав Павлов назначен заместителем командующего Северным флотом

27 Июня 2018 года, 14:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов представил командному составу флота своего нового заместителя по работе с личным составом – капитана 1 ранга Владислава Павлова, назначенного на эту должность Указом Президента России. Адмирал Николай Евменов поздравил офицера с высоким назначением и пожелал ему успехов в службе.

Капитан 1 ранга Владислав Павлов окончил в 1991 году Киевское Высшее военно-морское политическое училище и проходил службу на Камчатке в береговых частях, в экипажах атомных подводных лодок и в органах военного управления флотилии и эскадры подводных лодок. С 2013 по 2018 годы был заместителем командующего подводными силами Тихоокеанского флота.

Награждён медалями Министерства обороны Российской Федерации.