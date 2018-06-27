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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области для юных северян пройдут экскурсии в почтовых отделениях
 
 
 
 
27 Июня 2018 года, 14:38

В Мурманской области для юных северян пройдут экскурсии в почтовых отделениях


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области для юных северян пройдут экскурсии в почтовых отделениях. Школьники и студенты смогут не только познакомиться с историей развития почтовой связи, но и увидеть, как работает почта сегодня. В рамках проекта «Город профессий» к Дню российской почты откроется отделение почтовой связи, где можно будет попробовать себя в роли оператора и почтальона.

Кроме того, этим летом в отделениях Почты России по всей стране, от Калининграда до Камчатки, проходят культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и мастер-классы. Клиенты, поделившиеся самыми интересными историями и фотографиями, связанными с почтовым летом, получат призы и подарки.

Ко Дню российской почты будут выставляться почтовые артефакты, региональные коллекции посткроссеров и филателистов в отделениях Почты России в Башкортостане, Екатеринбурге, Брянске, Перми, Белгороде и других городах.

Для посткроссеров – людей, участвующих в международном обмене открытками – Почта России проведет грандиозный фестиваль в Хабаровске в начале июля. Здесь состоятся мастер-классы по оформлению открыток, лекции по истории почтовой карточки, воркшопы по отправке посланий по всему миру. В празднике примут участие любители филателии из разных стран.

В конце июля в Кроноцком заповеднике на Камчатке откроется мини-почта. Там будет установлен почтовый ящик и выпущен почтовый штемпель с логотипом природного парка. Посетители смогут отправлять открытки друзьям прямо из заповедника. Образовательные и развлекательные мероприятия проводились на почте и ранее.

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