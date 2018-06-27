Профсоюзы: «Насильственное» задерживание старшего поколения будет тормозить процесс омолаживания кадров

27 Июня 2018 года, 14:52

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной совет профессиональных союзов выступает против решения правительства поднять пенсионный возраст. Особенно профсоюзы не согласны с решением социально значимого вопроса без учёта мнения общественности и обсуждения в рамках Российской трёхсторонней комиссии.

«Мы считаем, что необходимо ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда. Там указано, что пенсия должна быть не менее 40% утраченного заработка. Пенсионная реформа вступила в действие с 1 января 2015 года. Тогда нам говорили, что пенсии будут подняты до 40% утраченного заработка. Этого не произошло», - отметил Александр Первухин, Председатель «СОП «Мурманский облсовпроф». Ранее стало известно о прибавке к пенсии россиян на 12 тысяч рублей в год.

«Би-порт» сообщал, что в Правительстве определились с параметрами повышения пенсионного возраста. Реформа начнётся уже в 2019 году.

«Опыт показывает, что в ходе практической реализации принятых таким образом законов неизбежно возникают непредвиденные ситуации, ведущие к негативным для населения последствиям. Это, в свою очередь, потребует внесения очередных корректировок, что обычно осуществляется либо в таком же спешном порядке, либо вопрос и вовсе остается неурегулированным», - рассказали о своём беспокойстве в Союзе организаций профсоюзов.

5 июня вопрос о планируемом в ближайшее время повышении пенсионного возраста рассматривался на расширенном заседании Президиума Мурманского облсовпрофа, в ходе которого профсоюзы сочли необходимым обозначить свою позицию по данному вопросу и предостеречь Правительство РФ от необдуманных шагов.

«Мы считаем, что резкое повышение пенсионного возраста и недифференцированный подход к определению возрастных категорий граждан, в отношении которых планируется вводить указанные новации, неизбежно приведёт к увеличению бедности. [...] «Насильственное» задерживание старшего поколения на рабочих местах будет тормозить процесс омолаживания кадров, поскольку уменьшает шансы молодежи на трудоустройство. Уже сейчас безработица среди молодёжи в России в 5 раз больше, чем среди 30-40 летних, поскольку одно из основных требований работодателей – наличие опыта работы», - рассказал Александр Первухин. «Би-порт» уже писал о проблеме конкуренции на рынке труда молодых специалистов и сотрудников предпенсионного возраста.

С другой стороны, людям старшего возраста, не имеющим особо высокой квалификации или не обладающим какими-либо особо востребованными профессиональными навыками, гораздо труднее сохранить за собой рабочие места и, тем более, трудоустроится заново.

Также руководители региональных отраслевых профсоюзных организаций обратили внимание на страховые взносы граждан: «Страховые взносы идут прежде всего с заработной платы. На сегодняшний день по информации Пенсионного фонда - 77 млн человек трудоспособного населения. Из них только 43 млн – официально в полном размере платят страховые взносы. Остальные работают по серым схемам, то есть не полностью выплачивают страховые взносы. Или вообще не выплачивают».

По мнению профсоюзов, к решению указанного вопроса следует подходить максимально дифференцированно, чтобы учесть и интересы, и возможности всех возрастных категорий населения. Приступая к столь ответственному шагу, как изменение планки пенсионного возраста, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы, помимо возможных экономических просчетов, не нанести морально-психологическую травму людям пожилого возраста, по сути дела, уже видящим себя в статусе пенсионеров.

«Профсоюз работников здравоохранения против данного законопроекта. Он содержит пункты, которые не учитывают специфику нашей отрасли (здравоохранения), то есть основания льготного выхода на пенсию. [...] На сегодняшний момент, чтобы выйти на пенсию медицинскому работнику по определённым спискам, достаточно проработать до 25 лет в селе и 30 лет в городе. Ранее по достижении 50 лет медики уходили на пенсию. [...] В районах Крайнего севера, учитывая специфику нашего региона условия работы, к сожалению, данный закон не учитывает», - рассказала о ситуации пенсионного возраста для северных медицинских работников Председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Суна.