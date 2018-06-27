В Мурманске запланировано два митинга против повышения пенсионного возраста

27 Июня 2018 года, 15:40

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Одной и самых обсуждаемых тем сейчас является повышение пенсионного возраста. В связи с волнением людей по этому поводу по стране проходят митинги и акции протеста. Подобные мероприятия ожидаются и в столице Кольского Заполярья.

«Мурманский областной совет профессиональных союзов» сообщает жителям областного центра и региона о предстоящей акции. Она состоится 29 июня в 17:00 на территории Центрального стадиона Профсоюзов.

«Мы проводим митинги, направили обращение президенту, в Правительство, в Госдуму, в Совет Федерации. Может мы не добиваемся «золотых вершин», но решаем многие вопросы», - рассказал о деятельности Профсоюзов в области проблемы повышения пенсионного возраста Александр Первухин, Председатель «СОП «Мурманский облсовпроф».

Ранее «Би-порт» сообщал о других мероприятиях для граждан, связанных с повышением пенсионного возраста. В сквере «Покорителям Арктики» также пройдёт митинг. Он состоится 1 июля в 14:00.