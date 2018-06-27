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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Татьяна Вешнякова
Татьяна Вешнякова:

О проблемах и путях их решения, мечтах и планах, а также творческой деятельности театра мы беседуем с его директором Татьяной Ивановной Вешняковой

Ольга Вовк
Ольга Вовк:

Какие изменения происходят в крупнейшем информационном и культурном центре региона? Об этом нам рассказала зам. директора по информатизации и развитию Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Ольга Вовк

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Массовое гулянье пройдёт в Кандалакше в честь Дня города
 
 
 
 
27 Июня 2018 года, 16:03

Массовое гулянье пройдёт в Кандалакше в честь Дня города


КАНДАЛАКША/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Культурно-массовое мероприятие пройдёт в Кандалакше 1 июля в честь Дня города.

В программе торжества запланировано торжественное открытие Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива-2018»; фестиваль народного творчества «Байки красавицы Канды» с участием коллективов Мурманской области и республики Карелия; старт яхт – участниц регаты; традиционный «Костер Поморья».

Помимо прочего, в этот день будут работать интерактивные площадки, торговые ряды, точки общественного питания для всех желающих перекусить, а также будут проходить фестиваль исторической реконструкции «Гандвиг»; подведение итогов конкурсов «Образ красавицы Канды» и «Байки для красавицы Канды»; выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества; игровая площадка «Девичьи и молодецкие забавы»; презентация и дегустация поморских калиток, рецепты поморской кухни; поморские сказки и были.

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