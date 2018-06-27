Массовое гулянье пройдёт в Кандалакше в честь Дня города

КАНДАЛАКША/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - Культурно-массовое мероприятие пройдёт в Кандалакше 1 июля в честь Дня города.
В программе торжества запланировано торжественное открытие Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива-2018»; фестиваль народного творчества «Байки красавицы Канды» с участием коллективов Мурманской области и республики Карелия; старт яхт – участниц регаты; традиционный «Костер Поморья».
Помимо прочего, в этот день будут работать интерактивные площадки, торговые ряды, точки общественного питания для всех желающих перекусить, а также будут проходить фестиваль исторической реконструкции «Гандвиг»; подведение итогов конкурсов «Образ красавицы Канды» и «Байки для красавицы Канды»; выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества; игровая площадка «Девичьи и молодецкие забавы»; презентация и дегустация поморских калиток, рецепты поморской кухни; поморские сказки и были.