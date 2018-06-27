Марина Ковтун сохраняет стабильную позицию в «Индексе власти»

27 Июня 2018 года, 16:15

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – На сайте «Индекса власти» опубликовали июньский выпуск индекса. Слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, являются профессиональная репутация персоны, её аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах условных единиц.

По итогам индекса губернатор Мурманской области Марина Ковтун занимает позицию «33-38». Это значит, что глава региона разделила место с пятью губернаторами. Марина Ковтун стабильно набирала 50 очков на протяжении четырёх месяцев этого года (март-июнь).

В индексе кураторов внутренней политики в регионах место «27-36» занял заместитель губернатора Анатолий Векшин. В марте и апреле он набрал 0,5 очков, в мае и июне – о,6.