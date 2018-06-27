Директор «СтройИнвест» не доплатил зарплату работникам

27 Июня 2018 года, 16:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело за частичную невыплату свыше трёх месяцев зарплаты в отношении директора Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест», зарегистрированного и фактически находящегося в Кировске. Основной вид деятельности Общества связан с автомобильным транспортом.

По версии следствия, 49-летний житель Апатитов не выплатил уволенным 25 января 2018 года двум работникам заработную плату за январь 2018 года и компенсацию за неиспользованный за время работы отпуск в общей сумме более 300 тысяч рублей. Он является единственным учредителем и директором Общества.

В марте 2018 года он произвел частичную выплату двум уволенным работникам в размере 27 тысяч и 61 тысячи рублей. То есть в размере менее половины подлежащей выплате суммы, при наличии на расчётном счёте Общества денежных средств в размере, достаточном для погашения задолженности по заработной плате.

По уголовному делу признаны потерпевшими два бывших работника Общества. Проводятся обыски по месту возможного нахождения документации о финансово-хозяйственной деятельности Общества в городах Мурманск, Апатиты и Кировск. В суд направлено ходатайство об аресте имущества. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на возмещение причинённого потерпевшим ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.