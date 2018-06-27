Дорожают рыба и мясо, а овощи стали дешевле

27 Июня 2018 года, 16:40

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - За период с 19 по 25 июня 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,3%, с начала года – 101,8%.

За прошедшую неделю цены на кур выросли на 1,6%, пшено – на 1,1%, сахар-песок – на 0,6%, свинину, колбасы, рыбу мороженую, сыры, рис, крупу гречневую, вермишель и маргарин – на 0,2-0,3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,0%, баранина и молоко стерилизованное – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,7%, при этом огурцы и помидоры стали дешевле на 8,5% и 8,4% соответственно, капуста белокочанная – на 4,0%. В то же время цены на морковь выросли на 5,3%, картофель, лук и яблоки – на 1,0-2,1%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.