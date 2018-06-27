На Североморске-1 введён в строй новый взлётно-посадочный комплекс аэродрома главной базы

27 Июня 2018 года, 17:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - На аэродроме авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота Североморск-1 принят и введён в эксплуатацию взлётно-посадочный комплекс после завершения строительных работ по реконструкции. С аэродрома начались плановые полёты авиации флота. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Отремонтированная бетонная полоса способна принимать все типы летательных аппаратов, составляющих авиапарк Вооружённых Сил России, в том числе тяжёлые военно-транспортные самолёты.