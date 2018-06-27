Вылет авиакомпании «Finnair» из Мурманска задержался на несколько часов из-за учений Северного флота

27 Июня 2018 года, 16:52

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – В понедельник, 25 июня, атомный ледокол «50 лет Победы» несколько часов не мог войти в Кольский залив из-за продолжающихся учений Северного флота.

Из-за пятичасового ожидания пассажиры, которые возвращались из двухнедельного ледового плавания на Северный полюс, задержались на свой чартерный рейс из Мурманска до Хельсинки, откуда они должны лететь дальше в Азию, Европу и Северную Америку.

Последние две недели в Кольском заливе идут учения Северного флота.

Фото: Twitter @MMK___