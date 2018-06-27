Мурманская область – почти в хвосте антинаркотического рейтинга

27 Июня 2018 года, 17:38

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – В преддверии международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, команда Федерального проекта «Трезвая Россия» сообщает о недавно вышедшем «Антинаркотическом рейтинге регионов РФ- 2018».

Рейтинг подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой, актуальной и объективной картины эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Исследование также выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий наркотизации населения и распространения наркотиков.

Мурманская область заняла в рейтинге 62 позицию из 85. На карте регион окрашен в оранжевый цвет, самый близкий к красному, самому «активному» в наркотической деятельности. Кольское Заполярье набрало 36,37 баллов в рейтинге.

Лидерами рейтинга стали Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область (первое, второе и третье места, соответственно). Количество баллов регионов-рекордсменов не превысило 24-х. Самым «наркоманским» оказался Приморский край. Показатель региона – 56,62 балла.