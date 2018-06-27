27 Июня 2018 года, 18:02

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске начались плановые ремонтные работы улично-дорожной сети и проездов к общеобразовательным учреждениям на площади более 230 тысяч квадратных метров.

Также в этом году помимо ремонта дорог запланированы большие работы по

благоустройству объектов городской инфраструктуры. Рабочие уже срезали часть верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и частично уложили новое полотно. Помимо того, идет активная деятельность по высадке цветов, озеленению территорий, украшению парков и скверов.

Ход выполнения работ на Кольском проспекте сегодня проверил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Он отметил, что администрация города старается, чтобы обновления радовали не только автомобилистов, но и всех жителей города.

АГМ