В Мурманске прошло заседание российско-латвийской таможенной группы

27 Июня 2018 года, 18:19

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске прошло пятое заседание российско-латвийской рабочей группы по таможенному сотрудничеству Федеральной таможенной службы России и Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики. Участники заседания обсудили вопросы реализации соглашений об обмене данными по таможенной стоимости перемещаемых через российско-латвийскую границу товаров и о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.

Руководители делегаций отметили важность синхронизации планов по реконструкции и развитию инфраструктуры наиболее загруженных и работающих с превышением в несколько раз своей проектной пропускной способности пунктов пропуска по обе стороны российско-латвийского участка границы (МАПП Бурачки и МАПП Терехово), чтобы максимально сократить сроки реконструкции, которая неминуемо скажется на работе пунктов пропуска во время её проведения.

Также в ходе заседания стороны проанализировали реализацию уже действующих двусторонних соглашений по различным направлениям.

Итогом заседания стало согласование службами обеих сторон ряда направлений для подписания новых соглашений, в том числе с участием иных контролирующих органов, о взаимодействии и информационном обмене.